ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы
  • 07:33
    • Почеттино дважды отказал «Барселоне» ради назначения в «МЮ»
  • 00:53
    • «Саутгемптон» обыграл «Ньюкасл» и возглавил таблицу АПЛ
  • 00:00
    • Форвард «Ромы» Джеко заразился коронавирусом
  • 18:01
    • Гол Шапи признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Блэкберн Роверс — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Блэкберн Роверс — Куинз Парк Рейнджерс (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Блэкберн Куинз Парк Рейнджерс
    В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Блэкберн Роверс» — «Куинз Парк Рейнджерс».

  • 10 000
  • Бонус новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Куинз Парк Рейнджерс» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкберн Роверс» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Блэкберн Роверс» — «Куинз Парк Рейнджерс»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнУсловие: регистрация + любой депозит
    Бонус 15 000Для новых игроков
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов телезрители увидят в главном дерби Германии?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сыграет ли Россия удачно во втором матче Евротура?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Справится ли «ПСЖ» с «Ренном» без Неймара и Мбаппе?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.45
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры