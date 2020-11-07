Беневенто — Специя: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 20:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Специя» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Специя»).

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