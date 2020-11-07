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    Атлетико — Кадис: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Атлетико — Кадис: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Атлетико» — «Кадис».

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    Последний матч между собой: «Кадис» — «Атлетико» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

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    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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