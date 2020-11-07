Арсенал Тула — Ротор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ротор» — «Арсенал Тула» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Ротор». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Тула»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Тула» — «Ротор».

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