Вердер — Кёльн (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Кёльн» 6:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вердер» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вердер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вердер» — «Кёльн».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.