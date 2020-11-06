Страсбург — Марсель (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Страсбург» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Страсбург» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Страсбург»).

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