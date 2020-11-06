ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Фейенорд» — ЦСКАИ эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну
  • 14:47
    • Жота — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:15
    • Шварц: Вполне вероятно, что Шунин не сыграет с «Локомотивом»
  • 13:09
    • Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке
  • 12:52
    • Скорую помощь с игроком «Рубина» не выпускали со стадиона 20 минут
  • 12:18
    • РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги
    Все новости спорта

    Страсбург — Марсель: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Страсбург — Марсель (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Страсбург Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч «Страсбург» — «Марсель».

  • 15 000
  • Бонус + трансляции матчей бесплатноСмотреть!

    Последний матч между собой: «Марсель» — «Страсбург» 3:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Страсбург» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Страсбург»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Страсбург» — «Марсель» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Страсбург» и «Марсель», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

    И специально к матчу «Страсбург» — «Марсель» БК «Фонбет» предлагает сделать ставку и получить бонус до 15 000 рублей. Бонус активируется при пополнении всего от 500 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнУсловие: регистрация + любой депозит
    Бонус 15 000Для новых игроков
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барсы» продлят проигрышную серию уфимцев?
  • «Сочи» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Прервет ли «Ньюкасл» беспроигрышную серию «святых»?
  • «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Эльче» и «Сельта» много не забьют?
  • «Эльче» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.76
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Страсбур — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры