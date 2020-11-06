Сочи — Уфа (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Уфа» — «Сочи» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Уфа». Коэффициент ставки — 1.69.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сочи»).
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