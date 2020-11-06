Саутгемптон — Ньюкасл (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 1.90.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ньюкасл»).

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