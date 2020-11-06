Сассуоло — Удинезе (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Удинезе» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сассуоло» — «Удинезе». Коэффициент ставки — 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сассуоло»).

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