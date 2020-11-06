Кардифф Сити — Бристоль Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.11.2020)

В 21:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Кардифф Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бристоль Сити»).

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