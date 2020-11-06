Ислочь — Минск (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Минск» — «Ислочь» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ислочь»).

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