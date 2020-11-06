Эльче — Сельта: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.11.2020)

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Сельта» — «Эльче» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сельта»).

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