Днепр-1 — Колос (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч «Днепр-1» — «Колос»
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Последний матч между собой: «Колос» — «Днепр-1» 4:0 (полная статистика встреч).
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