Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли (06.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёрнли»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли».

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