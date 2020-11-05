Заря — АЕК Афины: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 23:00 в группе G Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «АЕК Афины». Коэффициент ставки — 1.63.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «АЕК Афины»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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