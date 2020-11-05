Вильярреал — Маккаби Т-А: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 23:00 в группе I Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Маккаби Т-А» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Маккаби Т-А» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вильярреал»).

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