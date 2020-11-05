Селтик — Спарта П (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Селтик» — «Спарта П» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Селтик» — «Спарта П». Коэффициент ставки — 1.74.
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