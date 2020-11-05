Милан — Лилль (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе H Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Тулуза» — «Лилль» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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