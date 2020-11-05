Лестер — Брага (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Брага». Коэффициент ставки — 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лестер»).
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