Янг Бойз — ЦСКА София (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе A Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Янг Бойз» — «ЦСКА София» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Янг Бойз»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «ЦСКА София».

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