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    Янг Бойз — ЦСКА София: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Янг Бойз — ЦСКА София (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Янг Бойз Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в группе A Лиги Европы начнётся матч «Янг Бойз» — «ЦСКА София».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Янг Бойз» — «ЦСКА София» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Янг Бойз»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «ЦСКА София».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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