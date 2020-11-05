Фейеноорд — ЦСКА: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 23:00 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «ЦСКА» 0:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фейеноорд» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.06.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фейеноорд»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» — «ЦСКА».

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