Црвена Звезда — Гент: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 23:00 в группе L Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Гент». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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