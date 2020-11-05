Арсенал Лондон — Мольде (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Мольде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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