Антверпен — ЛАСК (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антверпен» — «ЛАСК». Коэффициент ставки — 2.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ЛАСК»).

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