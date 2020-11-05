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    Антверпен — ЛАСК: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Антверпен — ЛАСК (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы ЛАСК Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в группе J Лиги Европы начнётся матч «Антверпен» — «ЛАСК».

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антверпен» — «ЛАСК». Коэффициент ставки — 2.60.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ЛАСК»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Антверпен» — «ЛАСК» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Антверпен» и «ЛАСК», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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