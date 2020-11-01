Специя — Ювентус (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Специя» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ювентус»).

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