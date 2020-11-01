Дижон — Лорьян (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лорьян» — «Дижон» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Дижон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дижон» — «Лорьян».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.