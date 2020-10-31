Кротоне — Аталанта (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Кротоне» — «Аталанта» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кротоне» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аталанта»).

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