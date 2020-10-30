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    Шахтёр Д — Мариуполь: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Шахтёр Д — Мариуполь: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (30.10.2020)

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк Мариуполь
    В 20:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Шахтёр Д» — «Мариуполь».

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    Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Шахтёр Д» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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