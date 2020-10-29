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    ЦСКА — Динамо З: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    ЦСКА — Динамо З (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы ЦСКА Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в группе K Лиги Европы начнётся матч «ЦСКА» — «Динамо З».

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    Последний матч между собой: «Динамо З» — «ЦСКА» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Динамо З» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ЦСКА» — «Динамо З».

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