ЦСКА — Динамо З (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо З» — «ЦСКА» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Динамо З» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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