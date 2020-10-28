Динамо Брянск — Балтика (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Балтика»).

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