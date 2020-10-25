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    Колос — Минай: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Колос — Минай: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос Минай
    В 18:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Колос» — «Минай».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Минай»).

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    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Колос» и «Минай», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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