Колос — Минай: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 18:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Минай»).

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