ПСЖ — Дижон: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Дижон» 4:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Дижон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ПСЖ»).

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