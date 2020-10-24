Львов — Днепр-1 (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Днепр-1» — «Львов» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Днепр-1»).

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