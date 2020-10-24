Кардифф Сити — Мидлсбро (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Кардифф Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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