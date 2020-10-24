Десна — Олимпик Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 14:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Десна» занимает 8 место с 9 очками, «Олимпик Д» — 7 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Олимпик Д» — «Десна» 1:2 (полная статистика встреч).

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