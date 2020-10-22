Вильярреал — Сивасспор (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе I Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Сивасспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

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