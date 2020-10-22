Тоттенхэм — ЛАСК: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

В 22:00 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «ЛАСК». Коэффициент ставки — 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Тоттенхэм»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «ЛАСК».

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