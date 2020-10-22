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    Слован Л — Гент: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Слован Л — Гент: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

    Футбол Лига Европы Гент Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в группе L Лиги Европы начнётся матч «Слован Л» — «Гент».

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