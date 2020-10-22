Селтик — Милан (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе H Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Селтик» — «Милан» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Селтик» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Селтик» — «Милан».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.