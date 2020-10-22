Рапид В — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

В 19:55 в группе B Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рапид В» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Арсенал Лондон»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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