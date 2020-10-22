Маккаби Т-А — Карабах: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «Карабах». Коэффициент ставки — 3.95.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Маккаби Т-А»).
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