Лех П — Бенфика (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе D Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лех П» — «Бенфика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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