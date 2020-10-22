Янг Бойз — Рома: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

В 19:55 в группе A Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Янг Бойз» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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