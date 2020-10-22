Хапоэль Б-Ш — Славия П (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе C Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Славия П». Коэффициент ставки — 2.12.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Славия П»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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