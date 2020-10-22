Динамо З — Фейеноорд (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «Фейеноорд». Коэффициент ставки — 4.33.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фейеноорд»).

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