Динамо З — Фейеноорд (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «Фейеноорд». Коэффициент ставки — 4.33.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фейеноорд»).
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