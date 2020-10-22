Дандолк — Мольде: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

В 19:55 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дандолк» — «Мольде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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