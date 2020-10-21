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    Кардифф Сити — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Кардифф Сити — Борнмут: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Кардифф Сити Борнмут
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Борнмут».

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    Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Борнмут» 2:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Борнмут»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кардифф Сити» — «Борнмут».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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