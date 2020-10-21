Динамо Брянск — Тамбов (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в кубке России по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Брянск» — «Тамбов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Динамо Брянск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо Брянск» — «Тамбов».

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