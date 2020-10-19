Торонто — Атланта Юнайтед (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Торонто» — «Атланта Юнайтед» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торонто» — «Атланта Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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