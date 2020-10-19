Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс». Коэффициент ставки — 1.73.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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